رسالة SMS للفوز في مسابقة الحلم 2021 أرقام الاشتراك في الجائزة الكبرى 500.000$

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بدأ العد التنازلي في مسابقة الحلم 2021 للفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 500.000 دولار أمريكي، حيث لا يتبقى سوى أيام قلائل على موعد سحب الفائز لتلك المسابقة من بين المشاركين في سحوبات الجائزة وذلك يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، وتلك المسابقة نالت شهر عالمية لمصداقيتها منذ بداية الإعلان عنها من خمسة عشر عام، ووضعتها شركة MBC وحددت أرقام الاشتراك في المسابقة التي يتم معرفتها من قائمة الأرقام التي وضعت على موقع المسابقة.مسابقة الحلم الجائزة الكبرى 2021
جوائز مسابقة الحلم مجموعها هذا الموسم يصل إلى 3.500.000$ (3 ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي) تحت شعار (غير حياتك) من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة SMS على الرقم المختصر المرادف لبلد، وفق قائمة أرقام الاشتراك في المسابقة بوضع كلمة (حلم- أو dream – أو reve ) ثم إرسالها على الرقم بحسب بلدك، تعرف كيف تفوز بالمسابقة، وعن جدول تفاصيل الجوائز فهي:
- جائزة 125.000$: موعد السحب بتاريخ 25/ 2/ 2021
- جائزة المستويات: تاريخ السحب 11/ 3/ 2021 لإجمالي 80.000$ على البرونزي بقيمة (5.000$)، والفضي (10.000$)، والذهبي (15.000$)، بينما المستوى البلاتيني (20.000$)، وتختتم بالمستوى الماسي بقيمة جائزة (30.000$)
- جائزة 250.000$: وكان السحب لها بتاريخ 1/ 4/ 2021
- ثم جائزة 500.000$ وتحدد لها ميعاد 15/ 5/ 2021
تم توزيع جوائز الحلم التي أعلن عنها سابقاً حتى جائزة 250.000$ والتي حصل عليها من دولة الإمارات “محمود محمد العبيد” وهذه قائمة الرابحون حتى الآن ولم يتبقى سوى أيام ويتم سحب جائزة 500.000$ ويتم وضع اسم الفائز ودولته بتلك القائمة.أرقام الاشتراك مسابقة الحلم mbc dream 2021
نقدم لكم رقم مسابقة الحلم بحسب الدولة التي يتم الاتصال منها والشركة التابعة لرقم خطك:
رقم الاشتراك في المسابقة من السعودية
- شركة stc رسالة نصية على رقم (858888) بقيمة 5 ريال
- شركة Mobily رسالة sms على رقم (650444) بقيمة 2.88 ريال/ يوم
- شركة Zain رسالة لرقم (755505) بسعر 5.75 ريالات
- شركة Virgin Mobile رسالة SMS على رقم (300300) 5 ريالات
- شركة Lebara على رقم (313131) سعر الرسالة 5 ريالات
- شركة Vodafone: رسالة SMS على رقم (95458) أو رقم (95450) بسعر 5 جنيهات
- شركة Orange: رسالة على رقم (95458) أو (95450) بقيمة 5 جنيهات مصرية
- شركة WE: على رقم (95450)
- شركة Etisalat: رسالة على رقم (95458) أو (95450)
- شركة Batelco رسالة SMS على رقم (94000) بقيمة 500 فلس
- شركة stc على رقم (94000) أو (98885) بقيمة 500 فلس
- شركة Zain على رقم (94000)
- شركة Asiacell على رقم (2266) بسعر 1200 دينار عراقي
- شركة Korek على رقم (2180)
- شركة Zain رسالة على رقم (2770) بقيمة 1200 دينار عراقي
هذه ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم ومعرفة موعد سحوبات الجائزة الكبرى 2021 بقيمة 500.000$ المنتظر الفائز بها يوم 15 مايو 2021 المقبل خلال 4 أيام.
الوسوم
بدأ العد التنازلي في مسابقة الحلم 2021 للفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 500.000 دولار أمريكي، حيث لا يتبقى سوى أيام قلائل على موعد سحب الفائز لتلك المسابقة من بين المشاركين في سحوبات الجائزة وذلك يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، وتلك المسابقة نالت شهر عالمية لمصداقيتها منذ بداية الإعلان عنها من خمسة عشر عام، ووضعتها شركة MBC وحددت أرقام الاشتراك في المسابقة التي يتم معرفتها من قائمة الأرقام التي وضعت على موقع المسابقة.مسابقة الحلم الجائزة الكبرى 2021
جوائز مسابقة الحلم مجموعها هذا الموسم يصل إلى 3.500.000$ (3 ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي) تحت شعار (غير حياتك) من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة SMS على الرقم المختصر المرادف لبلد، وفق قائمة أرقام الاشتراك في المسابقة بوضع كلمة (حلم- أو dream – أو reve ) ثم إرسالها على الرقم بحسب بلدك، تعرف كيف تفوز بالمسابقة، وعن جدول تفاصيل الجوائز فهي:
- جائزة 125.000$: موعد السحب بتاريخ 25/ 2/ 2021
- جائزة المستويات: تاريخ السحب 11/ 3/ 2021 لإجمالي 80.000$ على البرونزي بقيمة (5.000$)، والفضي (10.000$)، والذهبي (15.000$)، بينما المستوى البلاتيني (20.000$)، وتختتم بالمستوى الماسي بقيمة جائزة (30.000$)
- جائزة 250.000$: وكان السحب لها بتاريخ 1/ 4/ 2021
- ثم جائزة 500.000$ وتحدد لها ميعاد 15/ 5/ 2021
تم توزيع جوائز الحلم التي أعلن عنها سابقاً حتى جائزة 250.000$ والتي حصل عليها من دولة الإمارات “محمود محمد العبيد” وهذه قائمة الرابحون حتى الآن ولم يتبقى سوى أيام ويتم سحب جائزة 500.000$ ويتم وضع اسم الفائز ودولته بتلك القائمة.أرقام الاشتراك مسابقة الحلم mbc dream 2021
نقدم لكم رقم مسابقة الحلم بحسب الدولة التي يتم الاتصال منها والشركة التابعة لرقم خطك:
رقم الاشتراك في المسابقة من السعودية
- شركة stc رسالة نصية على رقم (858888) بقيمة 5 ريال
- شركة Mobily رسالة sms على رقم (650444) بقيمة 2.88 ريال/ يوم
- شركة Zain رسالة لرقم (755505) بسعر 5.75 ريالات
- شركة Virgin Mobile رسالة SMS على رقم (300300) 5 ريالات
- شركة Lebara على رقم (313131) سعر الرسالة 5 ريالات
- شركة Vodafone: رسالة SMS على رقم (95458) أو رقم (95450) بسعر 5 جنيهات
- شركة Orange: رسالة على رقم (95458) أو (95450) بقيمة 5 جنيهات مصرية
- شركة WE: على رقم (95450)
- شركة Etisalat: رسالة على رقم (95458) أو (95450)
- شركة Batelco رسالة SMS على رقم (94000) بقيمة 500 فلس
- شركة stc على رقم (94000) أو (98885) بقيمة 500 فلس
- شركة Zain على رقم (94000)
- شركة Asiacell على رقم (2266) بسعر 1200 دينار عراقي
- شركة Korek على رقم (2180)
- شركة Zain رسالة على رقم (2770) بقيمة 1200 دينار عراقي
هذه ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم ومعرفة موعد سحوبات الجائزة الكبرى 2021 بقيمة 500.000$ المنتظر الفائز بها يوم 15 مايو 2021 المقبل خلال 4 أيام.
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