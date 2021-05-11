بالفيديو : التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن ينفذ وقفة تضامنية مع القدس والاقصى

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : نفذ التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن الاثنين وقفة أمام مقر حزب جبهة العمل الاسلامي في العبدلي نصرة للقدس والأقصى . وتحدث عدد من القيادات الحزبية والنقابية بشأن ما يجري في القدس مؤكدين بأن الأردن مع فلسطين بمصير مشترك وبأن القدس ليست وحيدة في مواجهة الاحتلال وممارساته بحق المقدسات وأهالي المدينة . المدينة نيوز سجلت وقائع الوقفة واليكموها بالصوت والصورة :



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