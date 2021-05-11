إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان في "وقت الحسم"

سيغيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه ميلان الإيطالي لمباراتين على أقل تقدير بسبب الإصابة، وذلك بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي، الثلاثاء.
وكشف بيولي عشية لقاء تورينو في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي أن السويدي البالغ 39 عاما: "تعرض لالتواء طفيف في الركبة (اليمنى) ولن يكون متاحا (الأربعاء ضد تورينو) ولا الأحد ضد كالياري. وسنرى بعدها ما هي التطورات الأسبوع المقبل".
وأصيب إبراهيموفيتش الأحد في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-0 في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.
وتأتي إصابة زلاتان في وقت حرج من الموسم، حيث يقاتل فريقه على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع تبقي 3 جولات على النهاية.
وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل وذلك بعد 5 سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.
وأظهر التلفزيون الإيطالي صورا لإبراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز "روسونيري" الكبير على يوفنتوس، ليعزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.
ويحتل ميلان حاليا المركز الثالث بنفس عدد نقاط أتالانتا الثاني، وبفارق نقطتين أمام نابولي الرابع وثلاث أمام يوفنتوس الخامس.
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