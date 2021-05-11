بالصور.. محرز وصديقته يتعرضان لهجوم في لندن

واجه النجم الجزائري رياض محرز هجوما من أحد الأشخاص، بعد خروجه من مطعم في لندن بصحبة صديقته.
وأثار شخص ضخم بملابس رياضية جلبة كبيرة، خارج مطعم في لندن، عندما حاول الهجوم على رياض محرز، قبل أن يتدخل عدد من المرافقين للنجم الجزائري والعاملين في المطعم.
وكان محرز برفقة صديقته الحسناء البريطانية تايلور وارد، في مطعم نوفيكوف بلندن، قبل أن يفاجأ بالهجوم عند المغادرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدت تيلور مصدومة من الواقعة، في صور لها مع محرز داخل سيارة نقلتهما، فورا بعد الواقعة.
وقرر محرز التوجه للندن للاستجمام، بسبب عدم خوض فريقه مانشستر سيتي أي مباراة خلال منتصف الأسبوع.
وكان محرز قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.
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