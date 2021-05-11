نتانياهو: إسرائيل ستكثف ضرباتها في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل ستكثف ضرباتها في غزة، بعد أن قتلت صواريخ أطلقها فلسطينيون من القطاع امرأتين في مدينة جنوبية.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها".

وأجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي وقائد المنطقة.

وتقرر في ختام المشاورات الأمنية تشديد الغارات التي تشن على قطاع غزة وتعزيز وتيرتها.

وقال نتانياهو: "نحن في أوج المعركة. جيش الدفاع يشن منذ يوم أمس مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف: "ضربنا عددا كبيرا جدا من أهدافهما النوعية. سنشدد الغارات وسنعزز وتيرتها. حماس ستتكبد ضربات لم تتوقعها".

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محيط القطاع وفي مدينة عسقلان.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تصاعد وتيرة الأحداث في القدس، واندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.