نتنياهو: سنصعد وتيرة وشدة الغارات على غزة

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن وفى وقت سابق اليوم، عن إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى على مدينة عسقلان.

وقالت كتائب القسام، صباح الثلاثاء، إنها وجهت رشقة صاروخية كبيرة إلى مدينة عسقلان، ردًا على استهداف بناية سكنية غربى قاع غزة.