عاجل.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس

جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت، وفتشت عددا من مركبات المواطنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه قصف 130 هدفا عسكريا فى غزة ما أسفر عن مقتل 15 ناشطًا من حركتى حماس والجهاد الإسلامى، ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وقُتل عشرون شخصًا على الأقلّ، بينهم تسعة أطفال وقيادى بحركة حماس، فى الغارات التى شنّتها إسرائيل على غزّة رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على أراضيها، فى حين دارت فى الحرم القدسى اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيليّة ومتظاهرين فلسطينيّين خلّفت أكثر من 500 جريح، فى تصعيدٍ للعنف غير مسبوق منذ سنوات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى أنّ أكثر من 520 فلسطينيًا أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا فى أعينهم ورؤوسهم، فى حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقلّ فى صفوفها.

وخرجت تظاهرات فى العديد من مدن الضفّة الغربية المحتلّة لدعم أهالى القدس والمرابطين فى المسجد الأقصى، وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ فلسطينيا قُتل ليلاً بالرّصاص على هامش مواجهات دارت مع إسرائيليّين فى مدينة اللدّ حيث تمّ إحراق عدد من السيارات.