نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤية هلال شوال 1442 – إعلان نتيجة رؤية الهلال وتحديد موعد عيد الفطر متى الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رؤية هلال شوال 1442 في السعودية ومصر وكافة الوطن العربي، وجميع دول العالم يتم تحريه اليوم الثلاثاء 11 من مايو، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك، وسنتعرف خلال التقرير التالي علي تفاصيل مبسطة، متى عيد الفطر 2021 في السعودية والإمارات والكويت وكافة دول الخليج، وكذلك مصر وكافة دول أفريقيا والشام، وكل دول العالم، لنعرف موعد العيد الفطر ٢٠٢١.

تحري رؤية هلال شوال 1442 السعودية

بدأت عملية تحري رؤية هلال العيد الفطر ٢٠٢١ لمعرفة بداية الشهر لشوال، حيث يتم تأكيد متمم شهر رمضان المبارك بعد تمام صيامه، وبما أن اليوم هو التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، فسيتم التعرف علي النتيجة للرؤية وإعلان موعد أول أيام العيد خلال مساء اليوم، وستقوم كذلك دار الإفتاء المصرية بإعلان اليوم الأول للعيد من خلال اجتماع عقب صلاة المغرب.

أعلنت هيئة الأرصاد في المملكة العربية السعودية، أنه يجب علي أي شخص يري الهلال، وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه المدة أتت من أن الأرصاد الفلكية في العالم كله والمراصد العظمى الجبارة لم تستطع أن ترصد الهلال في أقل من 15 ساعة و40 دقيقة بعد الافتراق؛ فهذا إجماع بين الفلكيين، وسيتم إعلان نتيجة رؤية هلال عيد الفطر المبارك مساء اليوم.

موعد أول أيام عيد الفطر

بدأت أول أيام شهر رمضان المبارك في بعض الدول مختلفة عن الأخري، ويمكنكم التحري والتقصي لمعرفة ذلك، حيث كان في كثيراً من دول العالم أجمع يوم الثلاثاء 13 من أبريل، بينما بدأ في البعض يوم الأربعاء 14 من أبريل الماضي، لهذا يأتي موعد أول أيام عيد الفطر 1442 هو الخميس 13 من مايو الجاري، وذلك فلكياً بينما البعض سيكون يوم الجمعة 14 من نفس الشهر، وسيتم تأكيده من خلال تحري رؤية هلال شوال المبارك.