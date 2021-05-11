هلال شوال 1442هـ دار الإفتاء وموعد صلاة عيد الفطر المبارك بالسعودية

هلال شوال 1442هـ دار الإفتاء ، سيتم استطلاع رؤية هلال شوال 2021م، اليوم بعد أذان المغرب بمشيئة الله، في جميع الدول العربية والإسلامية، لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكن باليمن والبركات، ومعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2021م، كل عام وأنتم بخير، وسوف يتم الإعلان، بعد استطلاع هلال شوال، عن أن يوم الأربعاء سوف يكون المتمم لشهر رمضان الكريم، ويكون يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، أو أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وغدًا أول أيام العيد، والجدير بالعلم أن اول ايام عيد الفطر 2021 في السعودية، يتم إعلانه من قبل هيئة كبار العلماء بالسعودية، بعد استطلاعه فلكيًا.

والجدير بالعلم أنه منذ أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية نهاية دوام رمضان 1442، بالنسبة لكافة الموظفين في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت من يوم الجمعة الماضي الموافق 25 رمضان 1442هـ، للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص ستبدأ غدًا الأربعاء يوم 30 رمضان 1442هـ، للقطاع الخاص، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية أيضًا عن إلزامية لقاح كورونا لعودة الموظفين للعمل، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وكما ذكرنا سابقًا أن هيئة كبار العلماء بالسعودية، ستقوم باستطلاع رؤية هلال شوال بعد أذان المغرب بنصف ساعة، وإعلان أول أيام عيد الفطر 2021 ، وإعلان موعد صلاة العيد رسميًا، من خلال القنوات الحكومية الرسمية بالمملكة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1442هـ بالمملكة العربية السعودية

وعن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021م، بالمملكة العربية السعودية، سوف تقام شعائر صلاة العيد أول يوم من شهر شوال 1442هـ، الموافق 13 من شهر مايو 2021م، الساعة 5.53 صباحًا بتوقيت السعودية، مع مراعاة الالتزام، بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي أكدت عليها وزارة الصحة السعودية، من الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي والحرص على المسافات المحددة بين المصلين، والالتزام بالتعقيم، وتطبيق توكلنا، وكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، للتصدي لعدم انتشار فيروس كورونا، ومرور فترة العيد بسلام وصحة، لكافة المواطنين.