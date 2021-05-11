السلطنة تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييدها الثابت لمطالبه العادلة في الحرية والاستقلال، مؤكدة بأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف وحرمة الأماكن المقدّسة في هذا الشهر الفضيل , فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على سكان القدس المحتلة والتنكيل بهم وتهجيرهم قسرا، لأمر مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلا.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمة السلطنة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على المستوى الوزاري الذي عُقد عبر الاتصال المرئي إنّ استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية دون حق، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية، لأمر يحتاج إلى تحرّك دولي حاسم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

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