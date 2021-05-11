أخبار اليمن : استشهاد 3 مواطنين والعدوان يواصل خروقات الحديدة

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استشهاد 3 مواطنين والعدوان يواصل خروقات الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان في محافظة البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 مواطنين والعدوان يواصل خروقات الحديدةواصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان في محافظة البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وممتلكات المواطنين في قرية الأكبر بمديرية حيس. وأكد المصدر استشهاد رجل وإصابة امرأتين بجروح بالغة جراء غارة لطيران العدوان على منطقة المكلة بمديرية رداع محافظة البيضاء. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب، كما شن غارة على البقع قبالة نجران.

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