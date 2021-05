فيديو.. نمر يتجول في حي سكني بولاية تكساس

وشوهد النمر، الذي وضع حول رقبته طوق، وهو يتجول خارج أحد المنازل، عندما واجهه شرطي كان خارج وقت الخدمة، لكنه كان يستجيب لنداءات بعض الجيران بعد مشاهدتهم القط البري الكبير.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx