السعودية تفرض غرامات على مخالفي قيود كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أعلنت، الثلاثاء، عن مجموعة غرامات ستُفرض على الأفراد والمنشآت التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كوفيد-19 وبقيود التباعد الاجتماعي.

وتتراوح الغرامات بين 10 آلاف ريال (2666 دولارا) و50 ألف ريال على الأفراد، في حين ستدفع المنشآت المخالفة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال.

وأضافت الوكالة أنه سيتم إحالة المسؤول عن فرع المنشأة إلى النيابة العامة إذا تكررت المخالفة.

وبين مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

وشدد المصدر على أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.