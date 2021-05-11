الطيران الحربى الإسرائيلى يشن سلسلة غارات ويصيب عشرة فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان فى غزة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المواقع، والأراضى الزراعية، والمنشآت فى مناطق عدة من القطاع، ومركبة مدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى عدد من المستشفيات.
مما يذكر أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء، عدا عن الدمار الواسع الذى طال منازل وممتلكات المواطنين.
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