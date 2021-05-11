موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2021-1442 وكافة مدن السعودية بعد تحري رؤية هلال شوال 1442

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2021-1442 يتصدر اهتمامات سكان المدينة، بل المملكة العربية السعودية يردد الجميع فيها متى صلاة عيد الفطر المبارك 2021 مع تحري رؤية هلال شوال 1442 حيث انتهى شهر رمضان الكريم ويترقب المسلمون تكبيرات عيد الفطر 1442 ويخرجون زكاتهم في الوقت الحالى قبل صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية بمختلف المدن، لأحياء السنة المؤكدة فمن لم يتمكن من أداء صلاة عيد الفطر في المسجد يلجأ إلى أداء صلاة عيد الفطر في المنزل حتى لايخسر تلك السنة.

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2021-1442

حددت وزارة الأوقاف السعودية توقيت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2021 في تمام الساعة (05:59) يوم 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك على أن تكون إقامة صلاة العيد في المسجد النبوي والمساجد الكبري المنتشرة في المدين المنورة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة السعودية لمجابهة فيروس كورونا وتقليل انتشار العدوي بين المصلين.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021

يختلف موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021 بين المدن بدقائق معدودة بين كل مدينة والأخري، على أن يكون قد مر من 15-20 دقيقة على شروق الشمس، ويكون توقيت صلاة العيد على النحو التالي:

صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.

صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.

صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.

صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.

صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.

صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.

صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.

صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.

صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.

صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.

صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.

صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.

صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.

صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.

صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.

صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.

صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.

صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.

صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا

صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.

تحري رؤية هلال شوال 1442

يترقب المسلمون تحري رؤية هلال شوال 1442 خلال ساعات بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وهل سيكون شهل رمضان 30 يوم أو 29 فقط، على أن تعلن دار الإفتاء السعودية أول أيام عيد الفطر المبارك، وبعد ذلك ينتظرون موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2021-1442وكافة مدن السعودية.