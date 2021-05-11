الحجر الصحي المؤسسي، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن أن المملكة سوف تقوم بتطبيق الحجر الصحي المؤسسي على كافة الأفراد القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها إلى المملكة، مشيرة إلى أنه سوف يتم البدء في تطبيق اجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 شوال 1442 هجرية الموافق 20 مايو 2021.

السعودية تعلن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها

أشارت وزارة الداخلية بأنه سوف يتم تطبيق القرار الجديد على القادمين إلى المملكة، حيث سيتم وضعهم في دور ومرافق الإيواء المعتمدة من قبل وزارة السياحة لإقامة الأفراد المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة والذين سوف تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحجر المؤسسي لمدة 7 أيام على أن يتم عمل المسحة الخاصة بجائحة كورونا في اليوم السادس منه ويجب أن تكون نتيجتها سلبية.

وأضافت بأنها قد أصدرت تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة في المملكة بشأن ذلك الحجر المؤسسي على الأفراد المسافرين من غير المواطنين والفئات المستثناة غير المحصنة والقادمين من دول لم يتم تعليق القدوم منها، حيث يتم إضافته على سعر التذكرة للحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية أية مخاطر قد تنتج من الإصابة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما شددت وزارة الداخلية على شركات الطيران على ضرورة أن يحمل كافة المسافرين من غير المواطنين والفئات المستثناة محصنين وغير محصنين الشهادة الصحية المعتمدة في المملكة وشهادات فحص PCR بحيث لا تتجاوز 72 ساعة من موعد السفر وذلك لمن هم في سن 8 سنوات فأعلي.

يأتي ذلك بعد أن أكدت الخطوط الجوية العاملة في المملكة عن وجود شرط جديد بشأن نقل الأفراد من الدول التي لم يتم تعليق الدخول منها إلى المملكة وهو ضرورة أجراء هذا الحجر.

الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي هي :-