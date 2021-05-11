العيد الخميس – إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1442 الليلة وصعوبة رؤية الهلال moon sighting

موعد أول أيام عيد الفطر الخميس بعد صعوبة تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية تمير الآن، حيث يسأل الكثيرين العيد متى بعد اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، وبحلول اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، نذكركم أن بداية الشهر كانت الثلاثاء 13 من أبريل الماضي، وفلكياً من المفترض أن يكون اليوم الأول للعيد هو الخميس 13 من مايو 2021، وسنتعرف الآن علي تفاصيل تحري رؤية هلال عيد الفطر ٢٠٢١ نتيجة الهلال moon sighting .

رؤية هلال شوال 2021 moon sighting

صعوبة تحري رؤية الهلال في السعودية وكثيراً من دول العالم، وقد سأل الكثيرين متى عيد الفطر، وستؤكده لنا الرؤية التي يوجد صعوبة بها، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة، وفي باقي محافظات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 – 14 دقيقة ).

بينما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 – 17 دقيقة )، بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان إذا أثبتت الرؤية ذلك، وستتضح تفاصيل موعد عيد الفطر متى في السعودية وكل مكان بعد ترقب يوم الرؤية وإعلانها من المحكمة العليا مساء اليوم الثلاثاء 11 من مايو 2021.

موعد العيد ٢٠٢١ بعد رؤية الهلال

تقوم دار الافتاء المصرية بإعلان نتيجة رؤية الهلال للتعرف علي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك الليلة، وقد قامت الجمعية الفلكية بجدة بكشف تقرير رسمي يخص الغروب، حيث سيغرب القمر من افق مكة المكرمة مساء اليوم قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة ( 03:39 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة ( 03:51 مساء ً بتوقيت جرينتش).

وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة هذه الليلة، وسيتم إعلان النتيجة مساءً علي الرغم من ذلك عن طريق اجتماع يتم عقده في دار الافتاء المصرية، وكذلك ستعلن المحكمة العليا في السعودية موعد أول أيام العيد مساءً، ونعلمكم أن اليوم الأول للعيد فلكياً هو الخميس 13 من مايو، وبعض الدول مثل المغرب قد يكون بها العيد يوم الجمعة إذا لم تتمكن من الرؤية غداً، وسيتم تأكيد نتيجة تحري رؤية هلال شوال 2021 في السعودية ومصر الليلة.