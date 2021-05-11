ملكة بريطانيا تعلن عن تشريع لمواجهة الأعمال العدائية من دول أجنبية

جدة - نرمين السيد - وألقت الملكة إليزابيث، اليوم، خطاب العرش أمام البرلمان البريطانى، الذى يعقد أول دورة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة فى إنجلترا وأسكتلندا وويلز، وذلك وفقًا للتقاليد الدستورية للمملكة المتحدة.

وأكدت الملكة البريطانية، أن الحكومة ستعمل على تكثيف العمل بمجال البحث والتطوير، إضافة إلى تحسين البنى التحتية وقطاعى النقل والإنترنت.

ويعد افتتاح البرلمان البريطانى، اليوم، هو أول حدث كبير تحضره الملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب الشهر الماضى.