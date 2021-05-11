أستراليا: تعذر رؤية هلال شهر شوال والخميس أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - من جهته، أكد المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، الأسبوع الماضى، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وبحسب "روسيا اليوم"، أشارت الأمانة العامة للمجلس الأوروبى فى بيان رسمى، إلى أن "موعد عيد الفطر فى أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو 2021".