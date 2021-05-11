وزير خارجية عُمان تتضامن مع الفلسطينيين: الحل الوحيد إنهاء الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أعرب بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، وزير خارجية سلطنة عُمان، عن تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييدها الثابت لمطالبه العادلة فى الحرية والاستقلال، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف وحرمة الأماكن المقدسة فى هذا الشهر الفضيل والإجراءات التعسفية التى تفرضها السلطات الإسرائيلية على سكان القدس المحتلة والتنكيل بهم وتهجيرهم قسراً، أمر مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلًا، وشدد على أن استمرار إسرائيل فى احتلالها للأراضى الفلسطينية دون حق وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولى والقيم والأعراف الإنسانية، أمر يحتاج إلى تحرك دولى حاسم من المجتمع الدولى ومجلس الأمن.





جاء ذلك خلال كلمة "البوسعيدى" اليوم، فى اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، الذى عُقد عبر الاتصال المرئى عصر اليوم، لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين. وقال وزير الخارجية العُمانى خلال رئاسته لوفد السلطنة بالاجتماع الوزراى، إن 70 سنة من المعاناة والآلام والمآسى يخوضها الشعب الفلسطينى الأعزل تحت وطأة الاحتلال دون الحصول على حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، رغم المحاولات العديدة والمضنية على مر الأعوام لإرساء السلام العادل والشامل، مضيفاً: "حقاً أعظم معاناة إنسانية فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد بلغ السيل الزّبى، ولن تنتهى هذه المعاناة إلا بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وحصولها على كامل العضوية لدى الأمم المتحدة، فذلك هو الحل الوحيد لإطفاء أهم وأخطر مواقد عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط". كما قال "بدر بن حمد البوسعيدى"، إن سلطنة عُمان تحيى صمود الشعب الفلسطينى وكفاحه المشروع، وتدعو إلى تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية وحل الدولتين.

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