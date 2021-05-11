السعودية تؤكد رفضها التام لخطط عمليات التهجير القسرى للمقدسيين

جدة - نرمين السيد - أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامى، الدكتور صالح بن حمد السحيبانى، على رفض المملكة واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسرى بحق الأهالى فى القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى أن دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطينى إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذى طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".





وبحسب "العربية"، جاء ذلك فى كلمة المملكة فى الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى عُقد عن بعد ظهر اليوم برئاسة جمهورية النيجر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء فى المنظمة لبحث الاعتداءات التى تقوم بها إسرائيل المحتلة للأراضى العربية المحتلة وبخاصة فى مدينة القدس الشريف، والتى أعرب فيها "السحيبانى" عن رفض المملكة واستنكارها تجاه ما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، التى تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية فى القدس بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات، منددة فى الوقت نفسه بأية إجراءات أحادية الجانب، ولأية انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.. وتؤكد المملكة من خلال كلمتها مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطينى فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفى مقدمتها مجلس الأمن الدولى للتصدى لممارسات سلطات الاحتلال التى تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.

وقال "السحيبانى": "فى الوقت الذى يستعد فيه المسلمون بكل أنحاء الأرض للاحتفال بعيد الفطر المبارك وإتمام عبادة الصيام بكل الفرح والسرور نجد أن إخواننا الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاستفزازات بهدف تنفيذ عمليات الإخلاء والتهجير القسرى بحق بعض الأهالى المقدسيين، وذلك بما يعد انتهاكاً صارخا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وقرارات مجلس الأمن الدولى ومنها القرار رقم 2334 الذى يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية، وأن إنشاء الاحتلال الإسرائيلى للمستوطنات على الأراضى الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولى، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وجددت "المملكة" فى ذات السياق، وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية و"مبادرة السلام العربية".. ودعت بهذا الشأن المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للشعب الفلسطينى الذى عانى كثيرًا ولا يزال يعانى فى سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادى يسهم فى توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه فى تلك الأراضى.