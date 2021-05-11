وزير خارجية تونس: الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى عنصريته وسياساته العدوانية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى أن التصعید الذى تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلى ضد أهالى بلدة الشیخ جراح واستباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على قطاع غزة المحاصر واتباع سياسة القتل الممنهجة التى أدت إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا ومئات الجرحى من أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، يعكس مجددًا إمعان الكيان الصهيونى فى عنصريته وسياساته العدوانية، وضربه عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير التونسى اليوم الثلاثاء فى الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى التى انعقدت عبر تقنية الفيديو والمخصصة للتباحث بشأن التطورات الأخيرة بالأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار الجرندى إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى ولجميع قرارات الشرعية الدولية، ما يجعلها ترتقى إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية.

وذكر الوزير بدعوة تونس، بتعليمات من الرئيس قيس سعيد، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى لبحث هذه التطورات الأخيرة وحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية العادلة. وفى هذا الخصوص، جددت تونس التأكيد على حاجة المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطينى عبر توفير الحماية الدولية اللازمة له بما يضمن استرداد حقوقه ويحفظ مقدساته.

على صعيد آخر، ارتأت تونس مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين هذا التصعيد ويضع القوة القائمة بالاحتلال أمام مسؤولياتها.

واعتبرت تونس فى الاجتماع الوزارى أن الظرف الدقيق الذى يمر به الشعب الفلسطينى الشقيق، يستدعى من الدول العربية مضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأى العام الدولى، وذلك من خلال وضع خطّة اتصالية عربية لحشد الدعم الدولى والشعبى لنصرة الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على الصمود فى مواجهة جرائم الإحتلال.

وأكدت تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطينى غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطينى الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.