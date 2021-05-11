موعد ايام عيد الفطر في الامارات تفاصيل أجازات العيد 2021

موعد أول أيام عيد الفطر في الإمارات على الرغم من الحزن الذي يعم الأرجاء بسبب اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك إلا أن قدوم عيد الفطر يجعل جميع المسلمين في مختلف بلدان العالم في حالة سعادة غامرة، وفيما يلي من خلال مقالنا هذا سوف نُطلعكم على آخر الأخبار الخاصة بتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وبالأخص في دولة الإمارات.

موعد أول أيام عيد الفطر في الإمارات

توجد الكثير من التوقعات الخاصة بتحديد هذا الموعد، لكن إحدى أعضاء معهد البحوث الفلكية يرجح أن أول أيام عيد الفطر لعام 2021 سيكون يوم الخميس وعليه فإن شهر رمضان سيكون ثلاثين يومًا هذا العام، في حين أن الهيئات الحكومية الخاصة بدولة الإمارات أكدت على أنه لن يتم الانسياق وراء أي توقعات وسيتم الانتظار حتى يُرى هلال شهر شوال اليوم، فإذا تمت رؤيته فإن غدًا الأربعاء سيكون هو أول أيام عيد الفطر، وفي حالة لم تتم رؤيته ستكون توقعات معهد البحوث صحيحة.

تفاصيل توقيت إجازة عيد الفطر بالإمارات العربية المتحدة

لقد تم إصدار قرار رسمي بخصوص هذا الأمر وذلك منعًا لإثارة أي إشاعات من قِبل أفراد الشعب، وتبعًا لهذا القرار فإن عدد أيام الإجازة ستكون خمسة أيام على أي حال سواء كان أول أيام العيد هو يوم الأربعاء أو الخميس، وعليه فإن الإجازة بدولة الإمارات ستبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حتى يوم السبت.

وأضافت الهيئات الحكومية أن هذا القرار عام أي يشمل العاملين في أي قطاع عامًا كان أو خاصًّا دون أي تفرقة، ولن تتم العودة للعمل إلا عقب انتهاء جميع أيام الإجازة المحددة، أي لا يُسمح بمعارضة هذا القرار.