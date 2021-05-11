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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عيد الفطر 2021 – أول أيام العيد في الكويت وتحديد موعد صلاة عيد الفطر في المقال التالي
عمر شويل - جدة متى عيد الفطر 2021 في الكويت تحدده لنا عملية تحري رؤية هلال شوال 1442 الرسمية، لإعلان أول أيام العيد الفطر السعيد علي المسلمين أجمعين، والذي أكدت كثيراً من الدول أنه يوم الخميس الموافق 13 من مايو 2021، ليكون متمم شهر رمضان هو الأربعاء 30 من رمضان كل عام وانتم بخير، وتأتي غرة شهر شوال لتكون الخميس والإعلان الرسمي من المحكمة العليا الليلة.
متى عيد الفطر 2021 في الكويت
موعد صلاة عيد الفطر 2021 الكويت تحددها حسب رؤية الهلال، وتم تحديد وقت الصلاة للعيد بكافة المدن الكويتية لتكون الساعة 5:17 صباحاً لأول يوم عيد، ومع تعثر الرؤية للهلال، نعلمكم أن موعد العيد في الكويت هو الخميس فلكياً، وإن لم يتم الرؤية للهلال، سيتم إعلانه رسمياً كأول يوم للعيد، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك.
ظهور القمر وإمكانية رؤيته صعبه جداً يوم الثلاثاء 11 من مايو، لهذا سيتم الاعتماد علي الحسابات الفلكية، وتأكيد الخبر مساء يوم الثلاثاء رسمياً من المحكمة العليا، لإعلان موعد العيد متى.
كيفية صلاة العيد
إن الصلاة للعيد من أعظم وأجل الشعائر الإسلامية، وبها الكثير من البهجة والفرحة التي يعيشها الجميع، ويمكنكم التعرف علي طريقة أداء صلاة العيد كالآتي:
- يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.
- التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.
- يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.
- يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.
- بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.
بهذا تعرفنا معكم علي تفاصيل العيد مته حسب رؤية الهلال، وإعلان متى عيد الفطر 2021 في الكويت رسمياً ليكون الخميس.
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