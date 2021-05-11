نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اول ايام عيد الفطر في الكويت والاجازات الخاصة بالعيد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أول أيام عيد الفطر في الكويت مع دخول الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك فإن الحزن يملأ قلوب المسلمين بسبب توديع هذا الشهر العظيم المليء بالبركة والخيرات، لكن في الوقت ذاته تعم الفرحة لقدوم عيد الفطر الذي ينتظره كل شخص كبيرًا كان أو صغيرًا، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوافيكم بآخر الأخبار بخصوص أول أيام عيد الفطر في الكويت.

موعد أول أيام عيد الفطر في دولة الكويت

لقد أعلنت الهيئات الحكومية بدولة الكويت أنه سوف يتم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال رؤية الهلال التي تتم في هذا التوقيت كل عام، ونعني بكلمة التوقيت أي اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان حيث يظهر الهلال في هذا اليوم، وأضافت السلطات الكويتية أنه في حالة إذا لم يظهر الهلال اليوم فإن غدًا سيعتبر المتمم لشهر رمضان، ويوم الخميس سيكون هو أول أيام عيد الفطر في الكويت.

إجازة عيد الفطر المبارك في الكويت

قامت السلطات الحكومية في الكويت بإصدار بيان آخر يخص أيام الإجازة لهذا العام، حيث أعلنت أنها قامت بمنح جميع أفراد الشعب الكويتي إجازة يصل عدد أيامها إلى خمسة أيام على الرغم من أنه لم يتم التأكد من أول أيام عيد الفطر بعد، وعليه فإن الإجازة لديهم ستبدأ من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الأحد من الأسبوع الذي يليه.

الإجازة الرسمية لعبد الفطر بالكويت

عقب إعلان السلطات الحكومية بدولة الكويت الأيام الخاصة بالإجازة قاموا بإصدار قرار بأن هذه الأيام تشمل الأفراد العاملين في القطاعات الخاصة أيضًا، وتم تحذير جميع الهيئات والقطاعات العامة من قيام أي شخص بمخالفة البيان الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك، وأضافوا أنه ممنوع منعًا باتًا أن يقوم أي شخص بمغادرة البلد خلال فترة الإجازة والسفر لأي مكان آخر.