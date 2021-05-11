بالفيديو .. العضايلة : الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة إن الشعب الاردني بمختلف أطيافه يرفض رفضا قاطعا ما يجري في القدس وهو موحد في هذه القضية المفصلية .
أضاف في لقاء مع المدينة نيوز عقب الوقفة التي نفذتها الحركة الاسلامية والحزبية والمجتمعية وسط البلد الجمعة : إن الشعب الاردني يؤكد للشعب الفلسطيني أننا به ومعه ماضون لتحرير فلسطين ، لأننا أصحاب قضية ولسنا فقط متضامنين .
وطالب العضايلة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ، ورفع شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال بخصوص منازل حي الشيخ جراح ومصادرة الاراضي .
واختتم العضايلة بقوله : إن الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية .
شاهد مراد العضايلة :
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