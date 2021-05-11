شكري: إسرائيل لم تستجب لدعوات التهدئة في القدس

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل خلال الأيام الماضية من أجل التهدئة في القدس الشرقية المحتلة، لكنها "لم تجد الصدى اللازم".

وأكد شكري في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بدأ بعد الظهر لبحث الأوضاع في القدس "ازاء كل هذه الانتهاكات (الإسرائيلية) تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل كل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم".

وأضاف شكري "لا تزال مصر تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف".

وقال مصدر فلسطيني لفرانس برس إن "مصر أجرت اتصالات قبل يومين بالفصائل الفلسطينية ودعتها الى التهدئة مؤكدة أنها تبذل في الوقت نفسه مساعي مع اسرائيل من أجل التهدئة ولكن القاهرة لم تتلق ردا إيجابيا من إسرائيل".

وانتقد شكري موقف مجلس الأمن تجاه تدهور الاوضاع في القدس، وقال "كنا نتمنى أن يصدر مجلس الأمن أمس (الاثنين) موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري في الشرق الأوسط، ولكن للآسف دأب المجلس على التنصل من مسؤولياته بما يفقده مصداقيته".

وشدد وزير الخارجية المصري على أن أهداف بلاده "لا تقتصر على تهدئة الوضع في القدس فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولذا فإن مثل هذه الأزمات ستتكرر طالما لم تحل القضية الأساس".

من جهته لوح أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في كلمته أمام الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو بأن علاقات بلاده بإسرائيل قد تتأثر.

وقال "سيكون لاستمرار اسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".

وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية عربية تضم وزراء خارجية الأردن والسلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمغرب وتونس والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط للقيام بحملة دبلوماسية لدى "الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والدول المؤثرة دوليا" لدفع إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

كما دعا الوزراء المحكمة الجنائية الدولية إلى "المضي قدما في النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بتكثيف الهجمات على حركة حماس، بعد تبادل قصف عنيف بين إسرائيل وقطاع غزة قتل فيه 26 فلسطينيا وإسرائيليتان، في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ سنوات.