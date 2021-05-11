جريمة ضد الإنسانية.. أدرعى يرفض تغريدة لهيفاء وهبى تضامنت فيها مع فلسطين

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جدة - نرمين السيد - ورد أدرعى على تغريدة هيفاء وهبى على "تويتر": قائلا: "صدقت هيفاء وهبى بقولها إن ما يحصل فى غزة جريمة.. ما يحصل فى غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".
وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبى أعلنت تضامنها مع أهل فلسطين، عبر تغريدة مؤيدة للفلسطينيين، مؤكدة أن ما يحصل فى غزة "جريمة ضد الإنسانية، داعية أن يحمى الله فلسطين وأهلها.
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