الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك بالعراق

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكانت كل من السعودية والإمارات وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا، قد أعلنوا غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.