الأمم المتحدة: نعمل على تهدئة الأوضاع فى القدس وغزة بشكل عاجل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة أكدت العمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع فى القدس وغزة بشكل عاجل.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة أكدت العمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع فى القدس وغزة بشكل عاجل. وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، تسلم اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الأمريكى جو بايدن حول التطورات والتوترات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينة.

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