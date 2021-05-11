وبحسب "روسيا اليوم"، شددت المنظمة على أن تلك الوسائل غير متناسبة وغير قانونية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى "الوقف الفورى لعمليات الإخلاء القسرى فى حى الشيخ جراح وإنهاء التهجير القسرى المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية".
وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة تكشف عن "نمط مروع من استخدام القوات الإسرائيلية للقوة التعسفية والمفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين إلى حد كبير فى الأيام الأخيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العفو الدولية تتهم إسرائيل باستخدام القوة الوحشية ضد الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.