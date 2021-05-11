العفو الدولية تتهم إسرائيل باستخدام القوة الوحشية ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"استخدام القوة والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى الصدامات الدائرة فى القدس الشرقية"، التى أوقعت مئات الإصابات فى صفوف المتظاهرين.





وبحسب "روسيا اليوم"، شددت المنظمة على أن تلك الوسائل غير متناسبة وغير قانونية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى "الوقف الفورى لعمليات الإخلاء القسرى فى حى الشيخ جراح وإنهاء التهجير القسرى المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية".

وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة تكشف عن "نمط مروع من استخدام القوات الإسرائيلية للقوة التعسفية والمفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين إلى حد كبير فى الأيام الأخيرة".