بعد تعذر رؤية الهلال.. عيد الفطر يوم الخميس فى هذه الدول

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أعلن الديوان الملكى السعودى أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.
وأعلنت الجهات المعنية فى كل من اليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
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