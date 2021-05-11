ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28 شهيداًدمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا غرب مدينة غزة بشكل كامل.. فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 28 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 إصابة نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن طائرات الاحتلال استهدفت برج "هنادي" غرب مدينة غزة بعدد كبير من صواريخ الاستطلاع ليعاود الطيران الحربي استهداف البرج مجدداً وتدميره بشكل كامل.

وهدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم، العدو الاسرائيلي بضرب مدينة "تل ابيب" بضربة صاروخية قاسية حال تمادي بقصف الأبراج المدينة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر موقع "التليجرام":" إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن "تل أبيب" ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 28 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 اصابة نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة.