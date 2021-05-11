سرايا القدس: المعركة مستمرة ولن تتوقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة
أكد الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي على استمرار المعركة وعلى استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاءً للقدس والأقصى وقال: "لن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، فلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد".
وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن فقد كتب أبو حمزة في تغريدة له ظهر اليوم الثلاثاء: "إننا أمام بسالة منقطعة النظير التي يؤديها مجاهدونا في أرض الميدان وهم من تربوا في كنف حركتنا المجاهدة وعلى يد الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا، لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة".
وأضاف: "إن ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين".
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