فيديو.. حماس والجهاد تطلقان صواريخ على تل أبيب

قالت حركة حماس إنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخ ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.

وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما أكد مراسل دوت الخليج سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.

وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).

وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية يتصدى حاليا لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في صاحية هولون بإحدى الصواريخ.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا أصيب بجروح خطيرة في هجمات صاروخية على تل أبيب.

وقررت إسرائيل تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية، مساء الثلاثاء.

ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ في محيط برج سكني كبير غربي مدينة غزة، لتحذير سكان البرج ومن يعيشون بالقرب منه لإخلاء المنطقة قبل نحو ساعة من الضربة الجوية.

وتأتي عملية قصف البرج السكني بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي أكد فيها عزمه على زيادة قوة ووتيرة الضربات على غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها".

وأجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي وقائد المنطقة.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه جرى إطلاق 480 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء التصعيد.