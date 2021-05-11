عاجل.. إسرائيل تقرر تعليق الرحلات بمطار بن جوريون بسبب صواريخ غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن إسرائيل قررت تعليق جميع الرحلات بمطار بن جوريون فى تل أبيب وسط إطلاق صواريخ من غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن إسرائيل قررت تعليق جميع الرحلات بمطار بن جوريون فى تل أبيب وسط إطلاق صواريخ من غزة. وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أكد أن 480 صاروخا أطلقوا من غزة نحو إسرائيل تم اعتراض 200 منهم وسقط 150 داخل القطاع.

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