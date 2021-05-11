المتحدث باسم نتنياهو: 480 صاروخا أطلقوا من غزة نحو إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد قبل قليل بإطلاق رشقات صاروخية كبيرة يقدر عددها بحوالى 600 صاروخ أُطلقت من غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل، إلا أن القبة الحديدة اعترضت بعضا منها، وعلى الفور تم إطلاق صافرات الإنذار فى كافة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ مساء أمس غارات على قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن مقتل 26 شخصا بينهم أطفال، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة فى غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلى، بوقت سابق من اليوم، استدعاء 5 آلاف جندى من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية فى ظل التطورات الجارية، بحسب بيان مقتضب للجيش.

وبالمقابل أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية فى أحد بياناتها أنها استهدفت منطقتى أسدود وعسقلان جنوبى إسرائيل "بـ137 صاروخًا من العيار الثقيل خلال 5 دقائق.