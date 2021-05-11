قرض تسهيل النقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط ميسرة لجميع العملاء

قرض تسهيل النقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب قرض شخصي فورى وكاش تقدمه الشركة المتحدة للخدمات المالية بتسهيلات عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة وتتناسب مع الراتب الشهري للعميل كما توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل بالإضافة إلى شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة والتي تقدم منتجات تمويلية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الشرائح الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مزايا وخصائص تمويل شركة تسهيل النقدى والفورى لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها شركة تسهيل الحصول على قرض تسهيل النقدى بدون كفيل أو ضامن. توفر شركة تسهيل التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. يتميز قرض تسهيل بإجراءات سريعة وميسرة لإستكمال طلب الحصول على المنتج. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة وميسرة تبدأ من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر. تقدم شركة تسهيل للتمويل الموافقة الفورية والسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية. يتميز قرض تسهيل النقدى بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل حتي 100 ألف ريال سعودي. يمكن المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من تمويل تسهيل بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة.

توفر الشركة المتحدة للخدمات المالية الفرصة للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها من خلال تسجيل الطلب عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي لقرض تسهيل النقدى وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن أيضاً للأفراد الراغبين في الحصول على قرض تسهيل النقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الشركة تقديم الطلب عن طريق زيارة فرع الشركة وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

طريقة التقديم على قرض تسهيل النقدى