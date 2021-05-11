إجراءات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين المغتربين وما هي شروط التعديل

إجراءات تعديل المهنة في الإقامة، من الأمور المهمة جداً التي ينبغي على كل مقيم أو مغترب، أن يكون على دراية كاملة بها، وبكيفية تغيير وتعديل المهنة في الإقامة للوافدين المغتربين، لأن المغترب عند سفره إلى المملكة العربية السعودية، يكون مثبت بأوراقه طبيعة العمل المكلف به، ولكن عند تغيير المغترب مهنته التي قدم بها إلى السعودية، إلى مهنة أخرى لا يعلم كيفية ذلك، أو ما هي إجراءات تعديل المهنة في الإقامة، لذلك سوف نستعرض معكم طريقة وآلية تغيير المهنة للمغتربين، وما هي شروط تغيير المهنة.

إجراءات تعديل المهنة في الإقامة

هذه الخدمة تم تنفيذها من قبل المملكة العربية السعودية إلكترونياً، تسهيلاً وتيسيراً على صاحب العمل عند رغبته في تغيير مهنة مكفوليه، ولكي يتمكن من تغيير وتعديل المهنة في الإقامة للمغتربين، يجب اتباع اجراءات معينه وهي كالتالي:

عدم وجود مخالفات مرورية على المقيم لم يتم سدادها.

أن تكون الإقامة سارية وغير منتهية.

يجب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على طلب تغيير المهنة للمقيم.

لا يسري هذا التغيير على العمالة المنزلية.

لا بد أن يكون المقيم مسجل لدى مكتب العمل.

يجب أن تكون المهنة الجديدة المراد تغيير المهنة لها ضمن قائمة المهن المسجلة لدى مكتب العمل.

يجب أن يكون المقيم أو المغترب الذي يتم تغيير المهنة بشأنه قد أمضى الفترة التجريبية ومدتها ثلاثة أشهر بالمهنة الجديدة المراد التغيير لها عند كفيله.

منصة أبشر لتعديل المهنة

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، خدمة تغيير المهنة في الإقامة للوافدين إلكترونياً، وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، أو عن طريق المنصة الوطنية الموحدة، وفق الشروط والضوابط اللازمة لتغيير المهنة.

أن يكون مقدم طلب تغيير المهنة ممثل معتمداً عن المنشأة عند وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن تكون رخصة الصلاحية الخاصة بالمنشأة سارية.

أن يكون الكيان واقع ضمن النطاق البلاتيني أو الأخضر.

لا يتم تغيير المهنة لمهن خاصة فقط بالمواطنين السعوديين دون سواهم.

الشروط اللازمة عند تغيير المهنة