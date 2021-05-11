تفاصيل سلم رواتب الضباط 1442 متضمنة البدلات .. سلم معاشات العسكر 2021

سلم رواتب الضباط 1442 من الأمور البحثية بالنسبة للمواطن السعودي وخاصة منهم الضباط العسكريين أو المقبلين للحصول على رتبة عسكرية، كما يتوفر رفقة سلم معاشات الضباط بدلات وبالإضافة إلى ذلك، يبحث العسكريون أيضا عن مقدار الرواتب التي سيتحصلون عليها لمختلف الرتب، وفيما يلي نتعرف على سلم معاشات العسكريين 1442 ، فضلا عن جدول الرواتب للضباط مع العلاوة السنوية للعسكريين، هذا ويتحصل الفرد برتبة جندي على 3.220 ريال سعودي، وحتى 5040 ريال سعودي تقريبا، كما يتوفر على علاوة سنوية تقدر بـ 125 ريال سعودي، أما رواتب العسكريين الضباط فتبدأ من 7.590 ريال، وتنتهي عند 13 ألف ريال تقريبا للضابط برتبة ملازم.

سلم رواتب الضباط 1442 في السعودية

ينقسم سلم الضباط إلى 15 درجة وفيها ثمانية رتب مختلفة، تبدأ من الضابط الملازم وتنتهي عند الضابط برتبة لواء، حيث تبدا الرواتب من 7.590 ريال من رتبة ملازم في الدرجة الأولى وتنتهي بمعاش اللواء من الدرجة 11 بحوالي 28.700 ريال سعودي، وفيما يلي جدول الرواتب للضباط العسكريين 2021:

الضابط برتبة ملازم من الدرجة الأولى يحصل على 7590 ريال

الملازم من الدرجة الثانية يحصل على 7970 ريال

الضابط الملازم في الدرجة الثالثة يحصل عليه 8.350 ريال سعودي

الضابط الملازم من الدرجة الرابعة يتحصل على 8.730 ريال

والآن إليكم جدول توضيحي لكافة رواتب العسكريين الضباط ولجميع الدرجات.

سلم معاشات العسكريين 2021 في السعودية

يتألف سلم العسكريين الجديد 1442 من سبعة رتب أولها الجندي وبعدها الجندي أول ومن ثم العريف ووكيل الرقيب ومرورا بالرقيب ورقيب أول وانتهاء برئيس الرقباء، وفي ما يلي رواتب العسكريين بالتفصيل:

الجندي يحصل ما بين 3200 ريال وحتى 5040 ريال سعودي

جندي أول يحصل علي 3400 ريال وحتى 5425 ريال

العريف يحصل على راتب ما بين 3.765 ريال سعودي وحتى 6.215 ريال

وكيل الرقيب يحصل على مرتب ما بين 4.450 ريال وحتى 7.395 ريال

العسكري برتبة رقيب ما بين 5260 ريال وحتى 8760 ريال سعودي

الرقيب أول يتراوح راتبه الشهري ما بين 6180 ريال وحتى 10380 ريال سعودي

رئيس الرقباء يحصل علي معاش يتراوح ما بين 7000 وحتى معاش 12.255 ريال سعودي

وفيما يلي جدول توضيحي لجميع الرتب والدرجات متضمنة العلاوة السنوية للعسكريين وصف الضباط.

الجندي يحصل على 130 ريال سعودي كعلاوة سنوية

الجندي الأول يحصل على 145 ريال

العريف تبلغ العلاوة السنوية 175 ريال

175 ريال وكيل الرقيب يحصل على علاوة سنوية تقدر بـ 210 ريال

الرقيب يحصل على علاوة تقدر بحوالي 250 ريال سعودي

رقيب أول يحصل علي 300 ريال سعودي كعلاوة سنوية

رئيس الرقباء يحصل على 360 ريال كعلاوة سنوية.

تعرف على العلاوة السنوية للعسكريين وصف الضباط