رفع أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 بعد مراجعة أسعار الأسواق العالمية

أسعار البنزين في السعودية من أهم المواضيع التي يتابعها المواطن السعودي، بعد أن تم إعلان الأسعار الجديدة لشهر مايو 2021، جاء الرفع في أسعار البنزين بعد الدراسة التي قامت بها لجنة التسعير المنوط بها دراسة حالة السوق العالمي، وتحديد أسعار المشتقات البترولية داخل المملكة وأستقر رأي اللجنة إلي رفع أسعار البنزين أوكتين 95 وبنزين أوكتين 91، وتثبيت باقي أسعار المشتقات الأخرى من الديزل والكيروسين، والغاز وفيما يلي أسعار المشتقات البترولية التب بدأ العمل بها من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2021/05/11 داخل محطات الوقود المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

بنزين 95 قبل التسعير الجديد 2.13 ريال السعر اليوم 2.23 ريال سعودي. بنزين 91 قبل التسعير الجديد 1.99 ريال سعودي السعر الجديد اليوم 2.08 ريال سعودي. تثبيت سعر الديزل كما هو عند 0.52 هللة للتر. تثبيت سعر الكيروسين عند 0.70 هللة للتر., تثبيت سعر غاز البترول المسال عند 0.75 هللة للتر.

أسعار البنزين الجديدة في السعوديةأسباب أرتفاع أسعار الوقود

جاء أرتفاع البنزين في المملكة نتيجة أرتفاع المواد البترولية عالمياً، وبالتالي تم رفع سعر البنزين الذي يخضع لعمليات استخراج معقدة، مما يجعلها أكثر كلفة من المشتقات الأخرى مثل الديزل والكيروسين والغاز المسال، والمملكة تتخز كل الوسائل التي تضمن خروج منتج عالي الجودة، يحافظ على سلامة المركبة ويطيل في عمرها الافتراضي ولا يسبب أنبعاثات ضارة بالبيئة كما في المشتقات الأخرى.

أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021

تم تحديد سعر المواد البترولية أمس الإثنين واليوم الثلاثاء يتم العمل بالأسعار الجديدة حتى يوم 10 من شهر يونيو القادم، وهو موعد أجتماع اللجنة لمناقشة تحديد أسعار الشهر الجديد شهر يونيو 2021، وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى يليق بمتابعينا وأن يكونوا وجدو به معلومة صحيحة.