كتائب القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة لـ"تل أبيب"وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضربة صاروخية هي الأكبر في تاريخ الصراع، حيث أطلقت أكثر من 130 صاروخاً ثقيلاً على مدن ومغتصبات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قوله: كتائب القسام وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرةً لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً ثقيلاً، ونقول للعدو: "وإن عدتم عدنا".

وكان أبو عبيدة قد هدد في وقت سابق، العدو الإسرائيلي بضرب مدينة "تل ابيب" بضربة صاروخية قاسية حال تمادي بقصف الأبراج المدنية.

وقال في تغريدة له عبر موقع التليجرام: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن "تل أبيب" ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

من جهته توعد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، بقصف مدينة تل أبيب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقال أبو حمزة في تغريدة له عبر موقع التليجرام: "رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل ابيب بتاسعة البهاء والمقاومة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود عدة إصابات خطيرة في حولون وتضرر واحتراق حافلة وسيارات، وإصابات أخرى طفيفة في "تل أبيب" وبثت العديد من الحرائق.