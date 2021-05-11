بعد هجمات صاروخية.. تعليق الطيران المدني في إسرائيل

أعلنت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية عن تعليق الرحلات الجوية في خضم تعرض وسط إسرائيل لهجمات صاروخية من غزة.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الإسرائيلي عوفر لفلر لوكالة فرانس برس "خلال عمليات إطلاق النار المكثفة (...) توقفت الرحلات الجوية لحماية أجواء البلاد".

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أنه جرى، مساء الثلاثاء، تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون، بعد هجمات صاروخية.

وأوضح مراسلنا أنه تم تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق الصواريخ في أجواء وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه جرى تحويل طائرات للهبوط في قبرص.

ولم تعلن السلطات أي موعد بشأن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في إسرائيل.

ووجهت حركتا حماس والجهاد ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ130 صاروخ، وذلك ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.

وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية تصدى لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في صاحية هولون بإحدى الصواريخ.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليا قتل جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، في وقت سابق من اليوم، صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية.

ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.