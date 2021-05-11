روسيا تعلن استعدادها للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

وبحسب "سبوتنيك"، دعت الخارجية الروسية الجانبين، الفلسطينى والإسرائيلى، إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التصعيد، بعد تبادل إطلاق نار مكثف بين الجانبين على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وقالت الوزارة إن الجانب الروسى أكد استعداده لمواصلة تعزيز الجهود فى هذا الاتجاه، بما فى ذلك استخدام قدرات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرغى فيرشينين استقبل فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سفيرى فلسطين والأردن لدى روسيا.
يأتى ذلك، بعد تطور متسارع ودموى للأحداث فى فلسطين، نتيجة الصدام المسلح الواسع النطاق بين الجيش الإسرائيلى والفصائل المسلحة فى غزة، قُتل على أثره عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، فى هجمات للطيران الإسرائيلى.
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