جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27

اشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد، حيث يتصدر الهلال قمة الترتيب برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليه فريق الشباب فى المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليهم الاتحاد برصيد 46 نقطة من 26 مباراة، وباق على نهاية المسابقة 4 أسابيع فقط، حيث ينطلق الأسبوع السابع والعشرون يوم الجمعة 14 مايو 2021 ويأمل كل فريق فى تحقيق الفوز سواء فرق المقدمة أو فرق المؤخرة للابتعاد عن شبح الهبوط، ونستعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الأسبوع 27 من الدوري السعودي وجدول ترتيب الفرق قبل مواجهات هذه الجولة. مواعيد مباريات الأسبوع السابع والعشرون مواعيد مباريات الأسبوع السابع والعشرون تقام يوم الجمعة 14مايو 5 مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة الاتفاق مع الهلال الساعة 5:50 مساءً.

مباراة الفيصلي مع أبها الساعة 6:15 مساءً.

مباراة العين مع النصر الساعة 6:20 مساءً.

مباراة الهلال مع الباطن الساعة 8:00 مساءً.

مباراة الأهلي مع القادسية الساعة 8:00 مساءً. وتقام يوم السبت 15 مايو 3 مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة الفتح مع الوحدة الساعة 5:55 مساءً.

مباراة الرائد مع التعاون الساعة 6:20 مساءً.

مباراة ضمك مع الاتحاد الساعة 8:00 مساءً. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27 الهلال الأول برصيد 48 نقطة. الشباب الثاني برصيد 48 نقطة. الاتحاد الثالث برصيد 46 نقطة. التعاون الرابع برصيد 41 نقطة. النصر الخامس برصيد 39 نقطة. الاتفاق السادس برصيد 38 نقطة. الفتح السابع برصيد 38 نقطة. الرائد التاسع برصيد 35 نقطة. الأهلي التاسع برصيد 35 نقطة. القادسية العاشر برصيد 34 نقطة. أبها الحادي عشر برصيد 34 نقطة. الفيصلي الثاني عشر برصيد 33 نقطة. الباطن الثالث عشر برصيد 29 نقطة. ضمك الرابع عشر برصيد 28 نقطة. الوحدة الخامس عشر برصيد 27 نقطة. العين السادس عشر برصيد 20 نقطة. جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل الأسبوع 27 ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27 الوسوم

اشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد، حيث يتصدر الهلال قمة الترتيب برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليه فريق الشباب فى المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليهم الاتحاد برصيد 46 نقطة من 26 مباراة، وباق على نهاية المسابقة 4 أسابيع فقط، حيث ينطلق الأسبوع السابع والعشرون يوم الجمعة 14 مايو 2021 ويأمل كل فريق فى تحقيق الفوز سواء فرق المقدمة أو فرق المؤخرة للابتعاد عن شبح الهبوط، ونستعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الأسبوع 27 من الدوري السعودي وجدول ترتيب الفرق قبل مواجهات هذه الجولة. مواعيد مباريات الأسبوع السابع والعشرون مواعيد مباريات الأسبوع السابع والعشرون تقام يوم الجمعة 14مايو 5 مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة الاتفاق مع الهلال الساعة 5:50 مساءً.

مباراة الفيصلي مع أبها الساعة 6:15 مساءً.

مباراة العين مع النصر الساعة 6:20 مساءً.

مباراة الهلال مع الباطن الساعة 8:00 مساءً.

مباراة الأهلي مع القادسية الساعة 8:00 مساءً. وتقام يوم السبت 15 مايو 3 مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة الفتح مع الوحدة الساعة 5:55 مساءً.

مباراة الرائد مع التعاون الساعة 6:20 مساءً.

مباراة ضمك مع الاتحاد الساعة 8:00 مساءً. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27 الهلال الأول برصيد 48 نقطة. الشباب الثاني برصيد 48 نقطة. الاتحاد الثالث برصيد 46 نقطة. التعاون الرابع برصيد 41 نقطة. النصر الخامس برصيد 39 نقطة. الاتفاق السادس برصيد 38 نقطة. الفتح السابع برصيد 38 نقطة. الرائد التاسع برصيد 35 نقطة. الأهلي التاسع برصيد 35 نقطة. القادسية العاشر برصيد 34 نقطة. أبها الحادي عشر برصيد 34 نقطة. الفيصلي الثاني عشر برصيد 33 نقطة. الباطن الثالث عشر برصيد 29 نقطة. ضمك الرابع عشر برصيد 28 نقطة. الوحدة الخامس عشر برصيد 27 نقطة. العين السادس عشر برصيد 20 نقطة. جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل الأسبوع 27 ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27

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