بايدن يؤكد دعم إدارته لحل الدولتين فى تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، ندّد البيت الأبيض بالهجمات الصاروخية التى شنتها حركة "حماس" وجماعات أخرى استهدفت مستوطنات إسرائيلية، وقال: إن "إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "إننا ندعو إلى ضبط النفس والهدوء، إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية وأيضا للشعب الفلسطينى الحق فى الأمن والأمان مثلما يحق للإسرائيليون".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكى للصحفيين، "إن القدس مدينة لها أهمية كبيرة لأصحاب الإيمان فى جميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن تكون مكانا للتعايش".

وأضافت: "إن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع".