عاجل.. سلطات الاحتلال تعلق الدراسة غدًا الأربعاء

جدة - نرمين السيد - أكدت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الإسرائيلية قررت تعطيل الدراسة فى جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء.



جدة - نرمين السيد - أكدت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الإسرائيلية قررت تعطيل الدراسة فى جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء. وكانت سلطات الاحتلال قررت تعليق جميع الرحلات بمطار بن جوريون فى تل أبيب وسط إطلاق صواريخ من غزة.

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