موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر.. وموعد اجازات العيد وأدعية عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر، لقد ظهرت منذ صلاة المغرب نتائج جميع الاستطلاعات الفلكية الخاية بشهر شوال 1442 هـ، ومنذ ان تم الاستطلاع بدأ الكثير بالبحث عن موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر، وقد تم الاستطلاع بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1442 هـ، والذي يوافق 11 مايو 2021، وقد صدرت نتيجة الاستطلاع مع صلاة العشاء ليتعرف المسلمون في جميع مناطق جمهورية الجزائر، والجدير بالذكر أن الاستطلاع قد تم بواسطة الخبراء الفلكيين.

موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر

لقد تم تحديد موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر حيث ان عيد الفطر يبدأ أول أيامه يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وكان ذلك بعدما تم الاعلان انه لم يثبت هلال شهر شوال المبارك، ليكون غدًا الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وقد اتى رمضان كاملًا أي أنه أتى 30 يوم كاملين، وبعد صدور ذلك القرار قد أصدرت الحكومة الجزائرية ان اجازة عيد الفطر ستبدأ غدًا 12 مايو الموافق 30 رمضان 1442 هـ، وحتى يوم 15 مايو 2021 الموافق 3 شوال لتكون الاجازة 4 أيام بدءًا من المتمم لشهر رمضان المبارك وحتى ثالث ايام العيد، ليبدأ العمل مجددًا يوم 16 مايو 2021.

أدعية عيد الفطر المبارك