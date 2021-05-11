نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 في تونس.. تعرف على ايام الاجازات المقررة وموعد صلاة العيد 1442 هـ في المقال التالي
موعد عيد الفطر 2021 في تونس، يبحث جميع المسلمين في جميع مناطق دولة تونس، لذلك تزايد الاستعلام عن موعد عيد الفطر 2021 في تونس، وذلك بعدما تم استطلاع هلال شهر شوال المبارك اليوم 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان، وكان ذلك بعد صلاة مغرب اليوم، وذلك للاستعداد للقيام بالطقوس المخصصة لعيد الفطر من القيام بصلاة العيد في المساجد وتناول الكحك وغيرها الحلويات المخصصة للعيد، وتشغيل اغاني استقبال عيد الفطر المبارك.
موعد عيد الفطر 2021 في تونس
لقد تم الاعلان عن موعد عيد الفطر 2021 في تونس، وبعد استطلاع هلال شهر شوال المبارك قد تم الاعلان ان غدًا الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان 1442 هـ هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غدًا الخميس 13 مايو 2021 أول ايام عيد الفطر المبارك، لذلك فإنه من المقرر ان تبدأ اجازة عيد الفطر في تونس بعد الاستطلاعات الفلكية من يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر وحتى يوم السبت 15 مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لتنتهي الاجازة يوم الاحد 16 مايو 2021، ومن المقرر أن تبدأ صلاة العيد صباح يوم الخميس 13 مايو 2021 في تمام الساعة 05:36 صباحًا.
تهانئ عيد الفطر المبارك
- عيد الفطر فرحة ما تكمل إلّا بوجودك، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربك، كل عام وأنت بخير.
- أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
- أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.
- يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبالعيد هنيه.
- زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز انسان بمناسبة العيد اللي جاي.
- سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود.
- قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف، أهديك عشر حروف، عيدكم مبارك.
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