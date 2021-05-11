مواعيد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر والمملكة العربية السعودية

لقد تحدد اليوم الثلاثاء بواسطة المعهد القومى للبحوث الجيوفيزيائية والفلكية موعد صلاة عيد الفطرالمبارك لعام 1442 هجريا في جميع المحافظات، حيث ستبدأ صلاتها أولا في مدينة طابا (أول المواقع المصرية) وذلك في تمام الساعة الخامسة وأربعة عشر دقيقة صباحا، ويليها مدينتي نويبع والعريش في تمام الساعة الخامسة وستة عشر دقيقة، كما يأتي موعد صلاة عيد الفطر في كلا من القاهرة، و الجيزة، وشيبين الكوم في تمام الساعة الخامسة وثمانية وعشرون دقيقة، بينما في محافظتي الإسكندرية و الفيوم في تمام الساعة الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة.

مواعيد صلاة العيد في محافظات مصر

وطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها معهد البحوث الفلكية نتابع توقيتات صلاة عيد الفطر في باقي محافظات مصر.

أضاف المعهد أن سكان بورسعيد سوف يؤدون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة وواحد وعشرون دقيقة، كما كشفت حسابات المعهد على أن سكان السويس ومعها محافظة دمياط والغردقة سوف يؤدون صلاتهم في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وعشرون دقيقة، وفي الإسماعيلية، والطور، وشلاتين في تمام الساعة الخامسة واثنان وعشرون دقيقة، وفي قنا ودمنهور في تمام الساعة الخامسة وتسعة وعشرون دقيقة، كما تحين الصلاه في كلا من طنطا، وبنها، وكفر الشيخ في الخامسة وسبعة وعشرون دقيقة، وفي المنصورة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة، وفي الزقازيق في تمام الساعة الخامسة وستة وعشرون دقيقة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف في محافظة بني سويف، وفي المنيا وأسيوط في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وثلاثون دقيقة، وفي محافظتي سوهاج وأسوان في تمام الساعة الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة، وأوضحت الحسابات الفلكية أنه سوف تحين موعدها في مرسى مطروح في تمام الخامسة وواحد و أربعون دقيقة، وفي أبو سنبل في الخامسة وأربعون دقيقة.

مواعيد صلاه العيد في المملكة العربية السعودية

تختلف مواعيد صلاة العيد في المملكة من مدينة لآخرى، وإليكم قائمة بمواعيد الصلاة في مدن المملكة المختلفة: